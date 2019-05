Seit Mai 2018 befindet sich Norma Group in einer Abwärtsbewegung, die in der vergangenen Woche sogar unter die charttechnische Unterstützung bei 35,00 Euro geraten ist. Das Tagestief vom Donnerstag lag bei 34,34 Euro und am Freitag gab es eine starke Gegenreaktion, die bei 36,20 Euro abgefangen wurden und mit einem Schlusskurs im Xetra-Handel bei 35,10 Euro endete. Am Montag setzte sich der Anstieg bis zum Widerstand bei etwa 36,00 Euro fort und ...

