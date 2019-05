Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. Der Energiekonzern will damit sein Photovoltaik-Geschäft stärken.Das Energieunternehmen Steag hat angekündigt, Gildemeister Energy Solutions zum 1. Juli von der DMG Mori AG übernehmen zu wollen. Die Kartellbehörden müssten der Transaktion noch zustimmen, hieß es am Montag von den beteiligten Unternehmen. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Es sei geplant, dass die Tochter Steag Energy Services die Mitarbeiter von Gildemeister Energy Solutions am Hauptsitz in Würzburg sowie von den Tochtergesellschaften in Stuttgart, Italien ...

