Der Aktienkurs von Nordex ist gestärkt in die neue Handelswoche gegangen. Das Unternehmen konnte einen Großauftrag an Land ziehen - am Dienstagmorgen legen die Notierungen erneut um mehr als zwei Prozent zu. Die Kurserholung dauert nun schon seit mehreren Tagen an. Jetzt könnte es zu einem möglichen Ausbruch nach oben kommen - was derzeit für eine ...

