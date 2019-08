Zuletzt hatten wir am Donnerstag über Nordex berichtet, aber die im Express-Service genannte Trading-Chance kam nicht zum Zug. Das ist kein Problem, denn unser Einstiegskurs wurde nicht erreicht und die Abonnenten, die unseren Vorschlägen folgen, haben keinen Verlust gemacht. In diesem Beitrag über Nordex hatten wir noch etwas Hoffnung verbreitet und an einen Kursanstieg oberhalb der Unterstützung geglaubt. Der "schwarzen Freitag" hat diese Trading-Idee ...

Den vollständigen Artikel lesen ...