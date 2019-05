Der Hamburger Betreiber von Photovoltaik- und Windkraftanlagen hat ein gutes erstes Quartal verzeichnet. Sein Portfolio will Encavis weiter konsequent ausbauen.Die Encavis AG hat im ersten Quartal 2019 ihren Umsatz um rund ein Drittel auf 59,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht. Das operative Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) erhöhte sich sogar um 74 Prozent auf 23,4 Millionen Euro in den ersten drei Monaten. Das EBITDA stieg um 42 Prozent auf 44,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Hamburg am Dienstag veröffentlichte. Der Betreiber von Photovoltaik- und Windkraftanlagen ...

