Die Verbesserung wurde in einem chinesischen Forschungslabor erreicht. Das ISFH CalTec bestätigte den Rekordwert für die monokristalline Solarzelle.Trina Solar arbeitet weiter an der Verbesserung seiner Photovoltaik-Produkte. Am Dienstag konnte der chinesische Photovoltaik-Hersteller einen neuen Effizienzrekord für seine monokristallinen n-type i-Topcon-Solarzellen vermelden: Die Forscher von Trina Solar hätten im State Key Laboratory (SKL) of PV Science and Technology (PVST) in China den Weltrekord für diese Technologie von 24,58 Prozent erreicht. Das Ergebnis sei von deutschen Wissenschaftlern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...