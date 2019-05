Der Öko-Energieversorger Naturstrom AG will in den nächsten Wochen vier Photovoltaik-Freiflächenanlagen ans Netz bringen. In der zweiten Ausschreibungsrunde für Solaranlagen 2019 erhielt Naturstrom zudem fünf Zuschläge für Projekte mit insgesamt knapp 30 Megawatt und baut seine Erzeugungskapazität damit weiter aus. "Jede fünfte produzierte Kilowattstunde Ökostrom kam 2018 aus Photovoltaik", sagt Dr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...