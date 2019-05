New York - Die Wall Street ist nach dem verlängerten Wochenende mit moderaten Aufschlägen in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial legte am Dienstag um 0,40 Prozent auf 25 688,95 Punkte zu. Am vergangenen Freitag hatte der US-Leitindex eine insgesamt etwas schwächere Woche noch versöhnlich beendet. Die Charttechnik-Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar sehen kurzfristig...

