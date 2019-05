Der EUR/USD fiel innerhalb weniger Minuten um mehr als 20 Pips und markierte mit 1,1168 den tiefsten Stand seit letztem Donnerstag. Zuletzt handelte das Paar knapp über den Tiefs und gab den zweiten Tag in Folge nach. Der Euro verliert weiter an Wert, nachdem der starke Aufschwung von den Mehrjahrestiefs über 1,1200 Dollar an Dynamik verloren hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...