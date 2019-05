Wehen Wiesbaden hat dank eines 3:2-Sieges im Rückspiel gegen den FC Ingolstadt 04 den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel brachte Wehen Wiesbaden dank der Auswärtstorregel am Dienstagabend den Aufstieg unter Dach und Fach.



