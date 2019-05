Brice Prunas (Oddo BHF): Die stille Revolution in allen Wirtschaftsbereichen

Künstliche Intelligenz (KI) wächst in riesigen Schritten. Vor vier Jahren nutzen 10 Prozent der von Gartner befragten Unternehmen KI. Mittlerweile ist diese Zahl auf 37 Prozent gestiegen, wie die amerikanische Beratungs- und Research-Firma im Januar verkündete. Eingesetzt werden KI-Technologien quer durch alle Sektoren. Und sie würden wahrscheinlich schon mehr Einfluss in vielen Geschäftsmodellen haben, wenn es nur mehr Experten gäbe. Trotz der deutlichen Zunahme steht die Nutzung von KI immer noch sehr weit am Anfang.

"Gartner schätzt die jährliche Wachstumsrate für KI auf 23 Prozent zwischen 2018 und 2025. Zum Vergleich: Für Cyber Security erwarten die Researcher in diesem Zeitraum ein Wachstum von 7 bis 9 Prozent pro Jahr", sagt Brice Prunas, der den Aktienfonds ODDO BHF Artificial Intelligence zusammen mit Maxence Radjabi managt.

Er sieht KI als eine stille Revolution, die Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend verändern wird. Diese Revolution hat bereits begonnen. Schon heute basieren viele gängige Technologien auf KI, zum Beispiel Suchmaschinen-Algorithmen, intelligente Lautsprecher wie Amazon Echo (Alexa), das autonome Fahren oder Chatbots. KI-Supermacht sind - wenig überraschend - die USA. Sie haben aber schon jetzt starke Konkurrenz durch China. Staatschef Xi Jinping hat 2017 den ehrgeizigen Plan ausgerufen, bis 2030 weltweit führend im Bereich der künstlichen Intelligenz zu sein. Milliardenschwere Förderprogramme sollen dabei helfen und tragen bereits Früchte. China ist den USA dicht auf den Fersen. Für Aktieninvestoren mit Fokus auf KI-Technologien fehlen hier allerdings noch die börsennotierten Unternehmen, von denen es in den USA deutlich mehr gibt.

Um für seinen Themenfonds geeignete Werte zu finden, hat ODDO BHF fünf große Bereiche ausgemacht, in denen KI heute Anwendung findet. Das sind Big Data, Automation, Machine Learning, Deep Learning und Cognitive Computing. "Nach unserer Analyse, die selbst KI-gestützt ist, sind vor allem Deep Learning und Machine Learning am weitesten verbreitet. Diese stehen jedoch auch noch am Anfang ihrer Entwicklung und dürften weiterhin eine tragende Rolle spielen", meint Prunas und weist gleichzeitig darauf hin, dass kaum ein Unternehmen nur mit einem einzigen KI-Anwendungsbereich verbunden ist.

"Wir sind auf diese Veränderungen mit unserem Anlageprozess gut vorbereitet, und werden die neuen Gewinner und Verlierer identifizieren", sagt Prunas. "Wenn neue relevante Technologien auftauchen, werden die Algorithmen für die Suche nach interessanten Unternehmen angepasst. Wir wollen stets mit der technologischen Entwicklung Schritt halten."

Eine globale Investition in den Trend KI ist weniger sektorkonzentriert als viele andere Themenfonds. Zwar dominieren Technologie- Unternehmen, KI spielt aber auch in vielen anderen Branchen eine zunehmende Rolle. Dennoch ist das Sektor-Exposure ein Risiko - und zugleich eine Chance - für den Fonds. "In unserem Portfolio sind zum Beispiel deutlich mehr Halbleiterfirmen als im MSCI World", so Prunas. Daneben sieht der Fondsmanager ein idiosynkratisches Risiko, das zugleich ein wichtiger Performancetreiber sein kann. "Von den 60 Aktien im Fonds sind sechs oder sieben Werte, die man nicht in Indizes und auch kaum in anderen Portfolios findet", erklärt Prunas. Aus makroökonomischer Sicht hält er insbesondere den Handelsstreit für erfolgsentscheidend.

"Der Handelskrieg zwischen China und den USA ist letztlich ein Krieg um geistiges Eigentum und dazu zählt auch künstliche Intelligenz", so Prunas und ergänzt: "Die Fondsperformance, die sich seit Auflegung im Dezember 2018 sehr gut entwickelt hat, hat unter anderem davon profitiert, dass sich die Lage zwischen den USA und China etwas entspannt hat."





Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von ODDO BHF.