FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.05.2019 - 11.00 am



- BERENBERG INITIATES HURRICANE ENERGY WITH 'BUY' - TARGET 100 PENCE - BERENBERG RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 175 (130) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 810 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 741 (685) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BABCOCK INT. TO 'NEUTRAL' ('CONV. BUY LIST') - TARGET 550 (850) P - GOLDMAN RAISES TULLOW OIL TO 'CONV. BUY LIST' ('BUY') - TARGET 337 (260) PENCE - JPMORGAN RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 800 (770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES DAILY MAIL TO 'HOLD' ('SELL') - MORGAN STANLEY RAISES BODYCOTE TO 'EQUAL-W.' ('UNDERW.') - TARGET 800 (830) P. - RBC CUTS BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 550 (650) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SERCO GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 150 (140) P. - UBS RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 260 (245) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob