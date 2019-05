Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat nach dem Schiffsunglück auf der Donau in Budapest dem Premierminister Südkoreas, Lee Nak-yeon, sein Mitgefühl ausgesprochen. "In unseren Gedanken und Gebeten sind wir in diesen schweren Stunden bei den Familien der Opfer und beim Volk Südkorea", sagte Orbán der "Bild-Zeitung" (Freitagsausgabe).



Die ungarischen Behörden würden "alle erdenklichen Möglichkeiten nutzen, um Überlebende zu finden", so der ungarische Ministerpräsident weiter. Zudem werde "alles getan, um die Sicherheit unserer Gäste zu garantieren", sagte Orbán.