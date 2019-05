Nachdem es dem japanischen Yen nicht gelungen war, die breit angelegte Dollar-Schwäche zu Beginn dieser Woche mit der miserablen Marktstimmung zu nutzen, gewann der USD/JPY am Donnerstag an Boden und stieg in der letzten Stunde auf ein neues Wochenhoch von 109,93, bevor er in eine Konsolidierungsphase überging. Zuletzt handelte das Paar auf 109,85 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...