New York - Der Dow Jones Industrial hat sich nach zwei verlustreichen Tagen etwas stabilisiert. Der US-Leitindex lag am Donnerstag nach einem zunächst freundlichen Start zuletzt noch 0,01 Prozent im Plus bei 25 128,03 Punkten. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,02 Prozent auf 2783,70 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,10 Prozent auf 7223,90 Punkte.

