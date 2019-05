REWE-Spende finanziert ökologische und soziale Projekte in Costa Rica und Panama: REWE übernimmt seit Jahren Verantwortung für die Produktionsbedingungen in den Bananen-Anbaugebieten Mittel- und Südamerikas. Neben zertifizierten Sozialstandards bei der Beschaffung gehört dazu individuelles Engagement. Bildquelle: Shutterstock.com So spendet das Handelsunternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...