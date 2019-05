Die österreichische Zwiebelernte 2018 ist so gut wie durchgehandelt. Die allerletzten Lagervorräte dürften in den nächsten beiden Wochen verkauft werden. Bei den Preisen gab es nochmals einen Anstieg. Für Zwiebel, geputzt und sortiert in der Kiste je nach Qualität und Größe werden nun zumeist zwischen 70,- und 74,- €/100 kg bezahlt. Bildquelle:...

