Cambridge - Die deutsche Bundeskanzlerin hat anlässlich einer Rede an der Harvard University die internationale Zusammenarbeit und den freien Welthandel beschworen. "Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral denken und handeln", sagte Merkel am Donnerstagabend unter dem Jubel von rund 20'000 Absolventen, Angehörigen und Professoren in einer Rede an der...

Den vollständigen Artikel lesen ...