Illinois Tool Works brachte eine Dreifach-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,6 Mrd. an den Primärmarkt (Tranche A: EUR 600 Mio., 5J, MS+35 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 8J, MS+48 BP; Tranche C: EUR 500 Mio., 12J, MS+58 BP). EVN präsentierte Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr (Oktober bis März). Laut Unternehmen ist durch die relativ warme Witterung der Gas- und Wärmebedarf der Kunden in diesem Zeitraum gesunken. Dies sorgte - neben anderen Faktoren - für eine Umsatzstagnation bei EUR 1,246 Mrd. und einen spürbaren Rückgang der operativen Ergebnisse und des Nettogewinns. Der Ausblick aufs Gesamtjahr 2018/2019 bleibt gleich. Das EBITDA sank um 29,9 % auf EUR 330 Mio. und das EBIT wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...