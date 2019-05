FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.05.2019 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 715 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3300 (3400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 710 (640) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS GALLIFORD TRY PRICE TARGET TO 830 (865) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 215 (205) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/SOCGEN RAISES SHELL TO 'BUY' (HOLD)



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob