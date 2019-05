Die Börse in Frankfurt hat am Freitagmittag kräftige Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:50 Uhr wurde der DAX mit rund 11.670 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 2,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Dabei sind fast alle DAX-Werte im roten Bereich. Nur die Wertpapiere von Vonovia stehen als einzige entgegen dem Trend mit Kursgewinnen an der Spitze der Kursliste, gefolgt von den Papieren der Deutschen Telekom und von Beiersdorf mit Abschlägen. Die Anteilsscheine von Wirecard rangieren gegenwärtig mit einem kräftigen Kurseinbruch von über 12 Prozent am Ende der Liste, gefolgt von den Papieren von Volkswagen von Continental mit jeweils starken Kursverlusten von über drei Prozent. Marktbeobachter sehen einen Bericht des "Handelsblatts", wonach mehrere Staatsanwaltschaften Wirecard als einen zentralen Zahlungsabwickler für betrügerische Trading-Seiten ansehen, als Grund für den kräftigen Kurseinbruch bei dem Zahlungsdienstleister.



Dieser wies dies zurück: Es gehe niemand in dem Zusammenhang gegen Wirecard vor, so das Unternehmen. Man führe "ausschließlich Geschäftsbeziehungen", die "alle regulatorischen Vorschriften erfüllen", teilte Wirecard weiter mit. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 20.601,19 Punkten geschlossen (-1,63 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmittag etwas stärker.



Ein Euro kostete 1,1151 US-Dollar (+0,19 Prozent).