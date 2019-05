Heftiger Kursabsturz in der Wirecard-Aktie! Nach einem kritischen Bericht im Handelsblatt inklusive neuer Betrugsvorwürfe rauschen die Papiere des Online-Zahlungsdienstleisters heute Vormittag ungebremst in die Tiefe. Für viele Anleger ist das ein Déjà-vu; minus 12%, das erinnert an die verheerenden Sell-offs Ende Januar bzw. Anfang Februar, als die Aktie bis auf das Jahrestief bei 86 Euro gedrückt wurde. Sehen wir diese Kursmarke jetzt wieder? Das sagt der Chart: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...