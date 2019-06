Kurz vor der Wahl des SPD-Fraktionsvorsitzes am Dienstag ist Amtsinhaberin und SPD-Chefin Andrea Nahles von der CSU als verlässliche Partnerin gegenüber der Union in der großen Koalition gelobt worden. "Andrea Nahles hat echte Handschlagqualität, ist eine absolut verlässliche Partnerin. Das Problem der SPD heißt nicht Andrea Nahles, das Problem heißt Linksruck, Enteignungsfantasien und Sozialismusromantik", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der "Bild am Sonntag" über die Zusammenarbeit mit der SPD-Chefin.



Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach positiv über Nahles: "Wenn es mit ihr gut läuft, läuft es insgesamt gut mit der SPD und für die SPD", so der CSU-Politiker.