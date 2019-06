Daimler hat von Kursen um 60,00 Euro auf bis zu 45,71 Euro am 31. Mai nachgegeben. Die Unterstützung liegt bei 46,00 Euro und die wurde bereits im Januar getestet. Die bisherigen Ausbruchsversuche nach unten wurden an dieser Stelle seit Dezember 2018 abgewehrt. Sollte es in diesem Bereich wieder eine Gegenreaktion geben, würde sich daraus eine Chance für einen Trade ergeben, der mit viel Mut und hoher Risikobereitschaft mit einem Knockout-Zertifikat ...

