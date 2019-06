Frankfurt - Der Euro hat am Montag an die Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1179 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro ab. Die Gemeinschaftswährung kostet am Morgen 1,1157 Franken. Und der US-Dollar rutschte zum Franken unter die Parität auf 0,9981 Franken.

