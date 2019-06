Die Erholung des EUR/USD scheiterte zum Beginn der Woche knapp vor der 1,1200, da der Verkaufsdruck hier zunahm. EUR/USD Fokus auf Fed, Handel, Daten Das Paar ist am Montag die zweite Sitzung in Folge gestiegen, nach dem in der vergangenen Woche das Tief bei 1,1120/15 gebildet wurde und Auslöser für die Korrektur sind die zunehmenden Spekulationen ...

