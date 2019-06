"Ist der Ruf erst ruiniert...", frei nach diesem Motto starteten die Short-Seller am vergangenen Freitag die nächste Attacke gegen den Online-Zahlungsdienstleister. Dabei krachte die Aktie - die zuletzt eine beeindruckende Aufholjagd bis an bzw. über die 160er-Barriere absolvierte - zweistellig in die Tiefe und schlug an der wichtigen 130er-Haltelinie auf. Heute rüsten die Bullen zum Gegenschlag, in der Charttechnik auch "Pullback" genannt; dabei müssten allerdings gleich mehrere charttechnische Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, um den Rücksetzer vom Freitag wiedergutzumachen... ...

