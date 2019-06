FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.06.2019 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3750 (3600) PENCE - 'BUY' - CS RAISES BT GROUP TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 280 (270) PENCE - FTSE INDICATED -0.46% TO 7129 (CLOSE: 7161.71) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS INFORMA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 819 (818) PENCE - GOLDMAN RAISES ASCENTIAL TO 'CONVICTION BUY LIST' ('BUY') - TARGET 510 (525) P - GOLDMAN RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 581 (562) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 522 (496) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES WPP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1150 (870) PENCE - GOLDMAN RESUMES ITV WITH 'NEUTRAL' - TARGET 121 PENCE - HSBC RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2920 (2685) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS OCADO TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 600 (460) PENCE - JEFFERIES CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 170 (220) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS TATE & LYLE TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 620 (720) PENCE - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1000 (1225) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3700 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS KIER GROUP PRICE TARGET TO 320 (400) PENCE - 'BUY' - MS RAISES EXPERIAN TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 2150 (1800) PENCE - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 5300 (5050) PENCE - 'NEUTRAL'



- GOLDMAN RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 609 (482) PENCE - 'NEUTRAL'



