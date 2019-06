Der GBP/USD blieb nach dem Beginn der europäischen Sitzung positiv und er bewegt sich nach der Veröffentlichung des britischen Produktion PMI kaum. Das Paar wird die zweite Sitzung in Folge bullish gehandelt und so konnte die Erholung vom späten Freitag ausgebaut werden. Die gedämpfte Nachfrage nach dem Dollar beruht auf den Rückgang der US Anleiherenditen, ...

