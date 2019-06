Betreiber von Photovoltaik-Anlagen mit mehr als 100 Kilowatt Leistung müssen ihren Solarstrom an der Börse direktvermarkten. Wirsol bietet die Vermarktung auch für kleinere Anlagen an und solche, die teilweise für den Photovoltaik-Eigenverbrauch genutzt werden.Wirsol bietet Betreibern von Photovoltaik-Anlagen künftig auch die Vermarktung ihres Solarstroms an. Das Unternehmen hat festgestellt, dass sich viele Besitzer vor diesem Thema scheuen und will daher die Vermarktung übernehmen, so das EPC-Unternehmen aus Waghäusel am Montag. Bei neuen Photovoltaik-Anlagen ab 100 Kilowatt ist die Direktvermarktung ...

