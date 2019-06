Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, hat sich dafür ausgesprochen, die Große Koalition vorerst fortzusetzen. "Die Große Koalition ist für vier Jahre gewählt worden - im Dezember sind zwei Jahre rum. Dann wird in Ruhe bewertet, ob es noch eine Basis für zwei weitere Jahre gibt", sagte er am Montag im RBB-Inforadio.



Im Moment gehe es nicht um die GroKo, sondern um das Verhältnis miteinander, so Kahrs. Er glaube, dass die SPD aus der Situation lernen werde. Die SPD sei nicht gewählt worden, um zu streiten, sondern um Inhalte zu realisieren.



"Olaf Scholz hat (...) gesagt, dass wir ein Klimaschutzgesetz in dieser Legislaturperiode noch durchsetzen werden. Daran können, sollen und werden uns die Menschen noch messen. Das Gleiche gilt für eine vernünftige Grundrente", so Kahrs.