Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor schweren Gewittern in Teilen Deutschlands gewarnt. Betroffen seien Teile der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, teilte der DWD am Montagnachmittag mit Es könne örtlich zu Blitzschäden, Überflutungen von Kellern und Straßen und durch Hagelschlag zu Schäden an Gebäuden, Autos sowie landwirtschaftlichen Kulturen kommen, so der DWD. Außerdem könnten Bäume entwurzelt werden sowie Dachziegel oder andere Gegenstände herabstürzen.



Vom Südwesten über die mittleren Landesteile bis nach Norddeutschland entwickelten sich derzeit kräftige Gewitter, die sich allmählich nordostwärts verlagerten, hieß es. Es müsse bis in die Nacht hinein mit schweren Gewittern gerechnet werden, die lokal mit schweren Sturmböen, heftigem Starkregen und Hagel einhergehen könnten. Die aktuellen Warnungen gelten zunächst bis zum späten Montagnachmittag. Eine Verlängerung oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete ist laut Wetterdienst wahrscheinlich.