Bei einem Badeunfall im niedersächsischen Gifhorn ist eine Person ums Leben gekommen. Die verunglückte Person war am Sonntagnachmittag zunächst noch ins örtliche Klinikum verbracht worden, wo sie aber kurze Zeit später verstarb, teilte die Polizei am Montag mit.



Bei dem Opfer handelt es sich um einen 34-jährigen polnischen Staatsbürger, der sich mit seinem 25-jährigen Landsmann als Badegast am Tankumsee aufhielt. Ein 19-Jähriger beobachtete den Vorfall von einer Badeinsel aus und versuchte zu retten, was jedoch nicht gelang. Hoher Alkoholkonsum, hohe Temperaturen und eine dadurch resultierende Herz-Kreislauf-Schwächung haben vermutlich eine Rolle gespielt, so die Polizei.