New York - Nach den hohen Kurseinbussen der vergangenen Woche haben sich Anleger am Montag nicht aus der Deckung gewagt. Der schwelende Handelskrieg zwischen den USA und China hielt Anleger und Kurse einmal mehr in Schach. Nach zaghaften Kursgewinnen des Dow Jones Industrial unmittelbar nach der Startglocke drehte der Index wieder ins Minus. Zuletzt trat er mit 24'808...

