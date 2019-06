Der ehemalige Direktor des Fraunhofer ISE soll auf einer für September geplanten Generalversammlung offiziell gewählt werden. ESCM will sich in Europa für eine Solarindustrie 4.s stark machen - also das Augenmerk auch auf Nachhaltigkeit legen.Der Rat des European Solar Manufacturing Council (ESMC) hat Eicke Weber zu seinem provisorischen Vorsitzenden gewählt. Die offizielle Bestätigung sei auf einer Generalversammlung der Mitglieder geplant, die voraussichtlich im September stattfinden werde, hieß es von der Vereinigung, in der sich europäische Photovoltaik-Hersteller, Forschungsinstitute und ...

