Die SPAR Group Ltd. betonte, dass das Unternehmen maßgebliche Investitionspläne für Polen hat, die darauf basieren, das schlummernde Potential in dem polnischen Sektor des unabhängigen Einzelhandels freizusetzen und unabhängige Verkäufer in dem Kampf gegen große Netzwerke und Discounter zu unterstützen. Die SPAR Group Ltd. hat entschieden, eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...