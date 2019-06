Am 01. April hatten wir zuletzt mit Sartorius einen Volltreffer von über 100% melden können. Nach dem Hoch am 11. April gab es einen Kursrückgang von 163,70 Euro auf etwa 147,00 Euro und danach ging es erneut nach oben und das Rekordhoch wurde am 22. Mai mit einem Kurs von 174,40 Euro notiert. Danach sackte der Kurs ab und am 03. Juni wurde kurz nach Handelseröffnung ein Zwischentief bei 163,00 Euro markiert. Nach dem Tief am Montag gab es eine starke ...

