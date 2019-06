Die Aufwärtsbewegung des EUR/USD verlor im Bereich der 1,1280 an Dynamik und so findet der Handel nach der Veröffentlichung des Eurozonen CPI in der Mitte der 1,1200 statt. EUR/USD Aufwärtsbewegung stockt vor 1,1280 Das Paar erreichte sein neues Mehrtageshoch im Bereich der 1,1280, aber anschließend zog es sich aus diesem Bereich zurück. Der Kursanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...