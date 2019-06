Amazon hat Deliveroo eine kräftige Finanzspritze gegeben. Der Lieferdienst wird damit sein Kerngeschäft ausbauen. Welche zusätzlichen Angebote in Deutschland Potenzial hätten.

Alles, sofort, on Demand. Diesem Ziel kommt Amazon Schritt für Schritt näher, zuletzt durch ein Millionen-Investment in den Online-Lieferdienst Deliveroo. In einer YouGov-Studie haben wir schon einmal ermittelt, wie deutsche Verbraucher auf mögliche Zukunftsszenarien reagieren, die sich aus einer Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ergeben könnten.

Umgerechnet mehr als eine halbe Milliarde Euro hat Amazon in den britischen Lieferdienst Deliveroo gesteckt. Es ist unklar, wie viele Unternehmensanteile dafür an Amazon gingen, aber das Investment macht mehr als ein Drittel des gesamten Kapitals aus, das Deliveroo bisher eingesammelt hat. Nach Angaben des Unternehmens arbeiten 60.000 Fahrer und Fahrerinnen in 500 Städten und Gemeinden für Deliveroo, verteilt auf 14 Länder in Europa, Ost-Asien sowie den Golfstaaten und Australien.

Es ist leicht vorstellbar, wie Amazon diese Infrastruktur für sich nutzen könnte - nämlich zum Ausbau seines Rundum-Sorglos-Pakets für Prime-Kunden, in dem es in den USA schon länger mit Restaurant-Lieferungen experimentiert.

Express-Pakete für die Generation On-Demand

Etwas weiter gedacht bietet Deliveroo aber noch weitaus mehr interessantes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...