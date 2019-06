34 solarthermische Großanlagen mit einer Gesamtleistung von 44 Megawatt (MW) sind derzeit in Deutschland in Fernwärmenetze eingebunden. Die Branche, die heute beim 3. Forum Solare Wärmenetze in Stuttgart ihre Perspektiven erörtert, erwartet für die nächsten Jahre ein beschleunigtes Wachstum. Allein im Jahr 2019 werden voraussichtlich weitere Solarheizwerke mit 19 Megawatt Nennleistung an den Start ...

