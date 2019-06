IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hält eine Entlastung der Bürger durch die Einführung einer CO2-Steuer für denkbar. "Bislang ist die CO2-Steuer ja ein rosa Elefant. Jeder kann da reininterpretieren, was er will", sagte der Gewerkschaftschef der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe): Es komme also auf die Umsetzung an.



"Natürlich denkt jeder Bürger beim Thema Steuer erst einmal, dass es zu Mehrbelastungen kommt. Muss es aber nicht zwangsläufig", sagte Hofmann. "Eine klug ausgestaltete CO2-Steuer könnte die heutige, für den Verbraucher völlig undurchsichtige, Besteuerung der Energie ersetzen und die Belastung sogar reduzieren."