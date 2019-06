Die Abwicklungsstelle für Ökostrom und der Klima- und Energiefonds verwalten in der Alpenrepublik verschiedene Töpfe für die Solarförderung. Nun haben sie eine gemeinsame Initiative gestartet, mit der sie den Ausbau der Photovoltaik im Land weiter vorantreiben wollen.Der Photovoltaik-Ausbau in Österreich geht nur langsam voran. Dies liegt zum einen an der unzureichenden Förderung und fehlenden politischen Willen, zum anderen vielleicht auch an mangelnden Informationen. Der Klima- und Energiefonds will gemeinsam mit Statistik Austria und der Abwicklungsstelle für Ökostrom (OeMAG) für mehr Transparenz ...

