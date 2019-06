Anleger an der Wall Street setzen auf eine Lockerung der Geldpolitik. Die wichtigsten Indizes starten mit Gewinnen in den Handel am Dienstag.

Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben der Wall Street Auftrieb. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 lagen zuletzt jeweils mehr als ein Prozent im Plus. "Eine Lockerung der Geldpolitik könnte den Abwärtstrend der Börsen durchbrechen, sagte Volkswirt Florian Hense von der Berenberg Bank.

Auslöser des Kursanstiegs waren Aussagen führender Notenbanker. So kündigte Fed-Chef Jerome Powell eine angemessene Reaktion auf Auswirkungen des Zollstreits an und öffnete die Tür für eine Zinssenkung.

Die Fed beobachte die Entwicklungen rund um die Handelsstreitigkeiten genau, sagte er am Dienstag auf einer Notenbank-Konferenz in Chicago. "Wir wissen nicht wie oder wann diese Angelegenheiten gelöst werden", fügte er hinzu. Wie immer werde die Fed "angemessen reagieren", um den Aufschwung zu stützen.

Zugleich ließ die kurze Erklärung des Fed-Präsidenten aufhorchen, da er bislang gebräuchliche Schlüsselwörter für ...

