Chicago - Angesichts zunehmender Spannungen in dem von US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochenen Zollstreit öffnet die Notenbank Fed die Tür für eine Zinssenkung. Fed-Chef Jerome Powell kündigte am Dienstag eine "angemessene Reaktion" auf Auswirkungen des Handelsstreits an. Die Fed beobachte die Entwicklungen genau, sagte er auf einer Notenbank-Konferenz in Chicago: ...

