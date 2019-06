Am Dienstag hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11,971,17 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die steigenden Hoffnungen auf einen Wachstumsschub durch US-Zinssenkungen wirkten sich am Dienstag nach Ansicht vieler Kommentatoren auch auf den DAX positiv aus. Genährt werden die Hoffnungen durch die Aussagen des Chefs der US-Notenbank Federal Reserve, der angesichts des sich fortsetzenden Handelskonflikts mit China am Dienstag angekündigt hatte, man werde "wie immer" reagieren, um das wirtschaftliche Wachstum zu stützen. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Covestro mit kräftigen Kursgewinnen von über fünf Prozent im Plus, gefolgt von den Aktien von Thyssenkrupp und der Deutschen Bank. Die Anteilsscheine von Beiersdorf, SAP und von Adidas standen kurz vor Handelsschluss am Ende der Liste.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1241 US-Dollar (-0,03 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.321,14 US-Dollar gezahlt (-0,30 Prozent). Das entspricht einem Preis von 37,79 Euro pro Gramm.