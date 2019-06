Die Volksbefreiungsarmee befreite vor 30 Jahren Chinas Kommunisten von ihrem Volk. Seitdem will die Diktatur jede Erinnerung an das Massaker vom Tiananmen-Platz tilgen. Westliche Regierungen und Unternehmen spielen mit. Kurz nachdem Soldaten in der Nacht zum 4. Juni 1989 das Feuer eröffnet hatten, hörte viele hundert Kilometer weiter südwestlich der Dichter Liao Yiwu mit Freunden zusammen BBC.

