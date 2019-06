von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Kaldowski, Sonova hat in Ihrem ersten Jahr als CEO überzeugende Resultate vorgelegt. Welche persönliche Bilanz Ihres ersten Amtsjahres ziehen Sie? Arnd Kaldowski: Ich bin sehr zufrieden mit dem was das Team in den letzten 12 Monaten erreicht hat. Wir konnten einige wichtige Projekte abschliessen, dazu gehören zum Beispiel die Neuausrichtung unseres...

Den vollständigen Artikel lesen ...