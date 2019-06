Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Dienstag die fünfte Sitzung in Folge gefallen ist und diesmal waren es 62 Kontrakte. Das Volumen baute seine schwankende Performance aus, während es zu einem Anstieg um 27,3K Kontrakten gekommen war. EUR/USD trifft am 100-Tage-SMA auf starken Widerstand Die ...

