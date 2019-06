Auf der Autobahn 3 bei Nürnberg ist am frühen Mittwochmorgen ein Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Kurz nach dem Autobahnkreuz Nürnberg war der Fahrer eines Kleintransporters im Baustellenbereich aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Warnleitanhänger der Autobahndirektion Nordbayern aufgefahren, teilte die Polizei mit.



Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Sachschaden wird auf knapp 120.000 Euro beziffert. Die Verkehrspolizei nahm die Ermittlungen auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.



Die A 3 wurde in Fahrtrichtung Frankfurt für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.