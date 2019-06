Der ehemalige Präsident des europäischen Fußballverbandes UEFA, Lennart Johansson, ist tot. Er sei am Dienstagabend nach kurzer Krankheit im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte der Dachverband des schwedischen Fußballs am Mittwochmorgen mit.



Der Verband würdigte Johansson als den größten Anführer des schwedischen Fußballs im internationalen Bereich. Es wird erwartet, dass der Weltverband FIFA den Schweden bei seinem Kongress am Mittwoch in Paris ehren wird. Johansson war von April 1990 bis Januar 2007 langjähriger UEFA-Präsident. Ab Januar 2007 war er Ehrenpräsident der UEFA.